Incautan otras 2,7 toneladas de droga en la Región de Antofagasta

Más de 2,7 toneladas de droga fueron incautadas en menos de 48 horas en la Región de Antofagasta, en operativos que dejaron un total de seis personas detenidas, formalizadas y presas.

El procedimiento más relevante se registró en Calama, donde hubo disparos, una persecución y el OS7 desbarató un megacentro de acopio con marihuana y ketamina.

"Se logró interceptar un vehículo cuyo conductor se intentó dar a la fuga y trató de embestir con la estructura del vehículo a uno de nuestros funcionarios, el cual debió repeler esto mediante el uso de su arma de fuego de servicio en dos oportunidades", relató el general Cristian Montre, jefe de Zona de Carabineros.

"Luego de ese seguimiento, se logró la detención de esta persona: un chileno adulto con antecedentes penales -nada vigente- y finalmente, derivado de esto, se llegó a un inmueble, una parcela ubicada en el sector norponiente de Calama, y se logró incautar un total de 2.423 kilos de marihuana y de ketamina", agregó el oficial.

A este golpe en la capital de El Loa se sumaron otros tres operativos: dos en la zona fronteriza de Ollagüe y el otro en San Pedro de Atacama, logrando sacar de circulación cargamentos avaluados en más de 32 mil millones de pesos.

Los seis imputados —cuatro chilenos y dos bolivianos— quedaron con prisión preventiva por considerar el tribunal que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.