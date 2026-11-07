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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Incendio dejó dos casas quemadas y ocho damnificados en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un incendio estructural se registró en la intersección de las calles Uribe con Ossa, en pleno centro de la ciudad de Antofagasta, y afectó a dos casas que funcionaban como locales comerciales en su frontis y habitacionales al fondo, dejando a cuatro adultos y cuatro menores damnificados.

El prime comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Alfonso Olivera, detalló que "participaron 75 bomberos y seis compañías trabajaron en el lugar. En este momento la situación ya se encuentra controlada. Tenemos un bombero lesionado".

El siniestro fue controlado y se logró la propagación hacia una empresa colindante, que resultó con daños perimetrales.

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