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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Incendio destruyó una vivienda y afectó a talleres en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

La emergencia se registró en la esquina de calles Yungay y Loa.

Incendio destruyó una vivienda y afectó a talleres en Antofagasta
 Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
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Una vivienda con daños totales y otros tres inmuebles dañados a causa del agua y el fuego fue el saldo de un incendio que se registró la mañana de este lunes en la esquina de las calles Yungay y Loa, en el sector centro-norte de Antofagasta.

El siniestro comenzó a las 06:55 horas en una casa. Al llegar las primeras unidades de Bomberos y debido al alto riesgo de propagación en la zona, el mando institucional declaró primera alarma de incendio, sumando el apoyo de otras compañías de la comuna.

Tras varios minutos de intenso trabajo, los voluntarios lograron contener el avance de las llamas, las que finalmente —además de la vivienda destruida— dejaron un taller cercano y una casa vecina con daños producto del fuego y el agua.

Asimismo, en la parte posterior del terreno, un local de hojalatería registró daños menores. Cabe destacar que no se informaron civiles ni bomberos lesionados durante el combate de la emergencia.

En la emergencia trabajaron bomberos y unidades de cinco compañías de la ciudad, los que una vez finalizado el trabajo dieron paso al Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, para que establezca las causas de este siniestro.

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