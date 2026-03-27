Inspectora falleció tras ser apuñalada por alumno en Calama

Una inspectora del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama falleció durante la mañana de este viernes producto de un ataque con arma blanca perpetrado por un estudiante del recinto.

De acuerdo a información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando un estudiante de cuarto medio agredió a tres alumnos y a dos funcionarios del recinto.

El joven fue detenido, mientras que la inspectora de iniciales M.V.R.V., de 59 años, falleció producto de la gravedad de sus heridas.

A través de un comunicado, el recinto detalló que "un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes".

"Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital", añadieron.

Producto de esta situación, se suspendieron todas las actividades en el recinto para la realización de los peritajes de rigor.