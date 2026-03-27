Gobierno se querella por asesinato de inspectora y pide instalar detectores de metales en colegios

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, informó este viernes que el Gobierno interpondrá una querella criminal -por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado- por el ataque con arma blanca perpetrado por un estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que dejó a una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando un estudiante de cuarto medio agredió -por razones que se investigan- a tres alumnos y a dos funcionarios del recinto. El joven fue detenido tras el ataque, mientras que la funcionaria, de 59 años, falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Durante un punto de prensa, la titular de Seguridad explicó que el Ejecutivo adoptará "todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir", entre ellas la instalación de pórticos detectores de metales en los recintos educativos bajo la ley de convivencia escolar, que fue recientemente aprobada en el Congreso.

"Estamos frente a un proyecto que trae como alternativa que se instalen elementos tecnológicos importantes para detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca -como ocurrió en este caso, con un adulto de 18 años- y así evitar que los colegios sean vulnerables y se corra un riesgo tan grave como el que hemos visto hoy", explicó.

"Debemos ser capaces de dar seguridad no solamente a los niños que están en los colegios, sino que también a los profesores, a los inspectores y, de alguna forma, que nosotros podamos volver a la seguridad en los establecimientos educacionales", enfatizó la ministra, quien llamó "a los establecimientos comerciales que, una vez publicada, puedan adoptar los mecanismos necesarios para proteger a toda la comunidad estudiantil".

Respecto a la querella, Steinert explicó que se encuentra en contacto con el Ministerio Público y la PDI para recabar "todos los antecedentes para la correcta imputación del delito".

Mineduc: "Vamos a facilitar que puedan instalar estos elementos"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, informó que las clases en el Instituto Obispo Silva Lezaeta se encuentran suspendidas y anunció que el Mineduc impulsará la implementación de medidas de seguridad en los recintos educativos.

"La ley de convivencia escolar que permite que los colegios puedan instalar pórticos detectores de metales está, en este momento, en la etapa de promulgación y en proceso de toma de razón", indicó.

"Una vez que esta ley ya salga de ahí y pueda promulgarse, desde el Ministerio vamos a facilitar y vamos a apoyar que los colegios que así lo requieran puedan implementar y puedan instalar estos elementos que sean necesarios", puntualizó.