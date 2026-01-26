Lluvia nortina afectó a 25 viviendas en la Provincia de El Loa

El delegado presidencial de la Provincia de El Loa, Miguel Ballesteros, hizo este lunes un balance de las lluvias altiplánicas que comenzaron a caer en la zona este fin de semana, e indicó que el fenómeno estival ha afectado a un total de 25 viviendas en la comuna de San Pedro de Atacama, con daños de mayor consideración en una de ellas.

Si bien se mantiene la alerta amarilla, "las precipitaciones han ido mermando, y no se registran novedades en relación con la gestión del riesgo de desastres, salvo la situación ocurrida con las personas que quedaron atrapadas con la crecida del río Loa en el sector de Santa Bárbara, y las personas que estuvieron aisladas en la localidad de Taira producto de la misma crecida del río", explicó la autoridad provincial.

En tanto, excepto por la afectación a viviendas, la situación en San Pedro de Atacama está completamente normalizada, con caminos despejados gracias al trabajo de vialidad. La única situación de riesgo que persiste tiene que ver con el aumento de los caudales, por las descargas programadas que se realizan en el embalse Conchi, situación que seguirá siendo monitoreada por la Dirección de Obras Hidráulicas.