Masiva velatón y acciones legales tras trágica muerte de niña en Antofagasta

Entre velas, globos blancos y la inesperada serenata de un grupo de mariachis, cientos de vecinos de Antofagasta se reunieron la noche de este miércoles en el frontis de la vivienda de la menor de 4 años y 9 meses que murió el martes en urgencias, donde se activaron las alarmas por la presencia de lesiones atribuibles a terceros.

La masiva velatón fue el reflejo de una comunidad que exige justicia y que apunta a las fallas en el sistema de protección de menores con necesidades especiales.

La imputada, de iniciales N.P., cuya detención fue ampliada, es la madrastra de la pequeña y compartía su cuidado con el padre biológico, quien mantenía la custodia de la menor tras el fallecimiento de la madre de la niña.

ACCIONES LEGALES

El impacto del caso llegó hasta el Congreso, el diputado Sebastián Videla anunció el envío de oficios urgentes a la Defensoría de la Niñez y la presentación de acciones legales para perseguir el máximo rigor de la ley.

"No podemos permitir que niños sigan muriendo en manos de quienes deben cuidarlos. Vamos a entablar todas las acciones para que se aplique la ley con fuerza", señaló el parlamentario.





LA DEUDA CON EL ESPECTRO AUTISTA

Más allá de lo judicial, el caso ha desnudado las profundas carencias en el sistema de apoyo para familias con menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Mario Cortés, fundador de la Fundación "Yo Soy Autismo", enfatizó que la condición de la menor hacía aún más crítico un acompañamiento que el Estado hoy no garantiza.

"Es muy complejo no tener las herramientas para comunicarse con un niño no verbal. Ahí están las carencias y la necesidad de que el Estado haga carne la Ley de Autismo. Hoy los derechos de acompañamiento durante todo el ciclo vital no son una realidad, y las familias enfrentan estas situaciones en un abandono absoluto", manifestó Cortés.