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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Niña de cuatro años murió en Antofagasta y su madrastra fue detenida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una niña de cuatro años y nueve meses de edad ingresó este martes sin signos vitales al Centro Asistencial Norte de Antofagasta, donde, pese a los esfuerzos médicos por reanimarla, se terminó constatando su muerte.

Según información preliminar, la pequeña presentaba lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas, y en el marco de las primeras diligencias fue detenida la madrastra por su eventual responsabilidad.

La investigación quedó a cargo de un fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) del Ministerio Público.

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