MOP detalla estado de rutas y alternativas de tránsito ante peregrinación a Ayquina

Con motivo de la tradicional fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe de Ayquina, que se celebrará el 8 de septiembre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó un balance sobre el estado de la red vial en la Provincia de El Loa y entregó recomendaciones a peregrinos y conductores que se desplazarán hacia el poblado andino.

"Actualmente tenemos diferentes obras viales en ejecución en la comuna de Calama, como es el caso del tramo de la Ruta 21-Ch, donde se ejecutan obras de mejoramiento y se habilitó una senda peatonal en los tres kilómetros de zona urbana para los peregrinos", señaló el seremi del MOP de Antofagasta, José Fuentes.

Respecto al tránsito vehicular, Fuentes agregó que "se sugiere a los conductores preferir las rutas 23-Ch y la B-165 (Ruta de la Cañería) para desplazarse hasta el poblado de Ayquina". Y enfatizó además en la conducción a la defensiva y el respeto a la señalización.

Asimismo, se advirtió a quienes viajen desde Antofagasta a través de la Ruta 5 Norte transitar con máxima precaución a la altura de Carmen Alto -en el empalme con Rutas de El Loa- debido a obras activas que mantienen desvíos y restricción en el límite de velocidad.

Reparaciones en Alto El Loa

Por su parte, la Dirección Regional de Vialidad confirmó la finalización de obras de emergencia en caminos clave del sector precordillerano.

Según detalló el director regional de Vialidad, José Gallegos, en la Ruta B-165 se ejecutó la reposición de saneamientos y calzada entre los kilómetros 38 y 40; mientras que en la Ruta B-169 (kilómetros 9 al 11) se construyeron muros de protección, enrocados, rectificación de cauce y aplicación de asfalto nuevo, sumando señalética y tachas reflectantes.

Desde el organismo reiteraron la sugerencia de preferir la Ruta 23-Ch y empalmar con la B-165 para acceder al santuario, evitando así el paso por el sector de Puerto Seco en la 21-Ch y facilitando el flujo vehicular durante los días de mayor afluencia.