Mujer murió tras colisión en la Ruta 1 de Antofagasta

Diversas diligencias realiza personal de la SIAT de Carabineros Antofagasta para establecer las causas de un fatal accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este miércoles en el kilómetro 26 de la Ruta 1.

El hecho se registró cuando un vehículo menor colisionó por la parte posterior a un camión que circulaba en dirección norte y a raíz del fuerte impacto, la copiloto del automóvil, una mujer chilena de 58 años, falleció en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.

El teniente Alejandro Ortiz, de la SIAT Antofagasta, detalló "se están realizando todas las pericias técnicas, matemáticas y científicas para determinar la causa basal de este accidente y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público".

Desde la institución uniformada reiteraron el llamado a la prevención, instando a los conductores a respetar los límites de velocidad y a mantener siempre el uso del cinturón de seguridad.