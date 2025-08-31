Síguenos:
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Mujer y su perro murieron electrocutados por cable expuesto en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

La víctima paseaba con su mascota cuando recibió una descarga eléctrica que se encontraba a baja altura.

Mujer y su perro murieron electrocutados por cable expuesto en Antofagasta
 ATON

De acuerdo al diputado Sebastián Videla, el hecho ocurrió luego que un camión chocara el poste y huyera del lugar.

Una mujer de 63 años, junto a su mascota, murió este domingo tras recibir una descarga eléctricas cuando caminaban por Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la zona norte de la comuna de Antofagasta.

El subprefecto Álvaro Astroza, de la Brigada de Homicidios de Antofagasta de la Policía de Investigaciones, precisó que "la mujer paseaba junto a su mascota, cuando habría recibido una fuerte descarga eléctrica de un cable que se encontraba expuesto a baja altura".

En paralelo, el diputado Sebastián Vidal (ind) denunció que el cable quedó expuesto luego que un camión chocara un poste eléctrico antes del hecho.

"Después de conversar con testigos y con la empresa CGE, sabemos que el responsable del camión habría huido tras derribar el poste. Y como si fuera poco, luego comenzaron a robar el cable conductor. Esos delincuentes siguen libres, mientras una mujer y su mascota murieron electrocutados", afirmó el parlamentario.

El Ministerio Público instruyó a la PDI para esclarecer y determinar las responsabilidades del hecho.

