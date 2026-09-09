PDI incautó más de 636 kilos de marihuana en zona altiplánica de San Pedro de Atacama

Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Antofagasta, coordinados con el Ministerio Público, incautaron 636,840 kilos de marihuana ocultos en una zona fronteriza y de difícil acceso en la comuna de San Pedro de Atacama.

El decomiso, enmarcado en la "Operación Escalante" y el plan de fiscalización de la frontera interna, permitió hallar 600 bloques de droga acopiados antes de su distribución hacia centros urbanos del país.

La jefa de la unidad especializada de la PDI, subprefecta Viviana Rodríguez, explicó que "desarrollamos diversas diligencias investigativas y un despliegue operativo en una zona altiplánica al interior de la comuna, donde se detectaron sustancias ilícitas que se encontraban ocultas".

En tanto, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, puntualizó la envergadura del cargamento y el rol geopolítico de la zona: "Representan aproximadamente dos millones de dosis que no llegaron a las calles, tres dosis por cada habitante de nuestra región. Una zona que aspira al Corredor Bioceánico y lidera la minería no puede permitir que su desierto sea la despensa del narcotráfico continental. Aunque no hay detenidos, golpeamos su logística antes de que la droga llegara a distribución".

Los antecedentes del procedimiento quedaron a disposición de la Fiscalía Local para dar continuidad a las pesquisas periciales e identificar la procedencia del cargamento.