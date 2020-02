El perro "Vaquita" es famoso en Antofagasta, tanto que a comienzos de año organizaron una marcha "falsa" con el objetivo de llevarlo al veterinario. El can, que solía acompañar a manifestantes en movilizaciones sociales, fue herido por proyectiles y no se dejaba examinar. Pero siempre se motivaba con protestas o mucha gente a su alrededor. Tras ser sometido a cirugía, tener cuidados veterinarios, ser dado de alta esta semana y pasar por hogares que intentaron adoptarlo, su última familia tutora lo liberó en la caleta de pescadores de la ciudad. El perrito no se pudo adaptar a vivir encerrado en una casa, pues está acostumbrado a ser libre en las calles.

