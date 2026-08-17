Piden evacuar sectores de Tocopilla por activación de quebradas

Senapred ha emitido durante la mañana de este lunes una serie de alertas de evacuación en diversas poblaciones de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, debido a la activación de quebradas producto de las lluvias en la zona.

Entre los sectores afectados se encuentran Pacífico Norte, Tres Marías, Huella 3 Puntas y la población Colón.

Esta situación se debe al desborde de piscinas decantadoras en el sector, que permanece en alerta amarilla por la baja segregada en la zona.

La alcaldesa Ljubica Kurtovic relató que "la situación se ha hecho bastante compleja, llevamos tres días ya sin dormir, atendiendo hasta la madrugada para la entrega de nylon, colchones, alimentación. Habilitamos dos albergues en la madrugada en dos sectores de Tocopilla, y esperamos habilitar, si es que las condiciones climáticas son más complejas aún, otro establecimiento de la comuna".

"Esta lluvia ha superado todo lo que teníamos pronosticado y todo lo que venía de información de parte de Senapred", advirtió.

Daniela Vecchiola, delegada presidencial provincial, detalló que "en la comuna han caído desde ayer casi 30 milímetros de agua. Se activaron las alertas SAE porque efectivamente están las quebradas activas (...) el 50 por ciento de la comunidad está sin servicio eléctrico, agua no hemos tenido todavía problemas".

"Creo que el 60 por ciento de las viviendas en Tocopilla están anegadas, tienen problemas con sus techumbres", lamentó.