Piloto fue formalizado por fatal accidente de parapente en Mejillones

La Fiscalía de Mejillones formalizó por cuasidelito de homicidio a un piloto por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer como consecuencia de un accidente de parapente registrado en octubre de 2024 en las cercanias del balneario Hornitos, en la Región de Antofagasta.

Según se detalló en la audiencia, el imputado realizaba una actividad de turismo aventura transportando a la víctima en parapente, cuando perdió el control de la vela y se precipitó contra un cerro.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Antofagasta, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La investigación llevada adelante por el fiscal Andrés Godoy permitió establecer que el imputado carecía de habilitación para efectuar vuelos biplaza, y al momento del accidente, utilizaba una vela no inscrita en el Registro de Ultralivianos No Motorizados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Tampoco contaba con el documento de Identificación y Control de Antecedentes exigido por el Código Aeronáutico como autorización para operar un parapente, ni cumplió con el procedimiento de planificación de vuelo, incumpliendo los procedimientos y requisitos establecidos para la operación.

Por disposición del Juzgado de Garantía de Mejillones, el imputado quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y se dispuso un plazo de investigación de 120 días.