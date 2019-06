Primer mes sin celular en colegio de Calama: 38 alumnos fueron citados a tribunal por incumplimientos

Este martes se cumplió un mes desde que el Tribunal de Familia de Calama determinó la prohibición de uso de celulares dentro del colegio para los alumnos de octavo a cuarto medio del Liceo Jorge Alessandri.

En estas primeras semanas desde la entrada en vigencia de la iniciativa, 38 alumnos incumplieron la medida de alguna u otra forma y tuvieron que presentarse hoy al tribunal acompañados de sus padres.

"Del total de alumnos solo llegaron 30 y la mayoría de los casos no era incumplimiento de la norma si no más bien fueron casos excepcionales donde los niños necesitaban comunicarse con sus padres, no fueron sorprendidos chateando", explicó el juez titular de Familia de Calama, Jorge Saavedra.

"Fueron cuatro niños los que incumplieron derechamente, el resto son situaciones excusantes por lo cuál no estimé que hubiese algún tipo de responsabilidad", agregó el magistrado.

Dirección del colegio hizo positivo balance

Respecto a la iniciativa, la dirección del Liceo Jorge Alessandri realizó un positivo balance de este primer mes de iniciativa.

En ese sentido, dicen que la medida ha mejorado la convivencia, socialización y concentración en clases.

"En los recreos, al no contar con los equipos permite una mejor interacción social entre todos los que estamos en el liceo y a nivel de los profesores es positivo para la labor que ellos desarrollan diariamente", explicó el director Juan Barraza.

Respecto al cumplimiento de la medida, el director agregó que inicialmente algunos alumnos intentaron ingresar escondidos los celulares, pero una vez que fueron sorprendidos inmediatamente se informó la situación al Tribunal de Familia para conversar la situación y determinar si es necesario aplicar otra medida disciplinaria.