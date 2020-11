Quemas de basura: Una problemática latente en el sector norte de Antofagasta

Una de las mayores problemáticas que enfrentan miles de familias que viven en el perímetro del ex vertedero la Chimba, en el sector norte de Antofagasta, es la quema ilegal de basura, humo tóxico que no discrimina y afecta a barrios residenciales, poblaciones y campamentos, se impregna en la ropa, no permite abrir ventanas, pone en riesgo la salud de niños, enfermos crónicos y adultos mayores, y daña el medioambiente.

Ante esta situación los mismos vecinos y personas de otros puntos de la ciudad, el año 2012 levantaron un movimiento ciudadano que marchó, protestó, se reunió con autoridades regionales, comunales, y aún participa en instancias para abordar esta problemática, cuya solución -pensaban- llegaría el 2019 con el cierre del vertedero y la apertura de Caqueta Blanca, pero que hoy continúa.

Víctor Silva, vocero de la ONG ambiental "No más quemas" y coordinador regional de la Sociedad civil por la acción climática, dijo que "nadie se ha hecho cargo de la problemática y seguimos respirando un olor tóxico, vivimos frente a un basural y más encima respiramos quemas de basura".

Silva agregó que es necesaria una intervención directa, y que se tomen cartas concretas en el asunto, "han mirado el sector de La Chimba como el patio trasero de Antofagasta y a nadie le gustaría vivir esta situación pero acá se repiten hechos como este, que afectan desde la propia conciencia ambiental de dejar basura en cualquier parte hasta generar estas quemas", sentenció.

Estas quemas se generan en el exterior del recinto, en terrenos mayoritariamente fiscales, que con el paso de los años han acumulado toneladas de basura entre desechos domiciliarios, muebles, colchones, escombros, materiales de construcción, y hasta animales muertos que propician la proliferación de vectores y la rápida propagación del fuego.

Más de 40 emergencias

Solo este año Bomberos ha acudido a 40 emergencias de este tipo en el sector, la última la madrugada de este viernes, donde se debió declarar una primera alarma y a pesar de la presencia de varias unidades de bomberos, estas no eran suficiente para el control del fuego que parecía extinguirse pero rebrotaba.

"Hemos planteado la necesidad de contar con un cargador frontal y un camión aljibe para combatir estas emergencias, llegando al lugar yo dependo de otras autoridades que apoyen con maquinarias, las que muchas veces no tienen conductor, lo que nos hace perder tiempo valiosísimo, de día se movilizan rápido, pero estas emergencias ocurren en la noche", dijoa Cooperativa Regiones Jurislav Yaksic primer comandante de Bomberos.

Decisiones inmediatas

En el marco de una mesa intersectorial compuesta por diferentes autoridades comunales regionales, instituciones, ONG y sociedad civil, el seremi de Medioambiente, Rafael Castro, solicitó que se tomen decisiones inmediatas con respecto al uso de esos terrenos para evitar que continúen llenándose de basura y escombros.

"Estamos super atentos y entendemos absolutamente la molestia de la gente por una problemática que se arrastra por décadas y que estamos buscando erradicar, pero se requiere tomar medidas lo más inmediatamente posible", manifestó Castro.

Si bien, estas quemas se concentran mayoritariamente en este sector, otros puntos de Antofagasta también se ven afectados, especialmente donde se han generado microbasurales que evidencian la nula conciencia o conocimiento que existe del daño que puede provocar un mal manejo de residuos.