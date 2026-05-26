Retorno a clases en Calama: Siete recintos mantienen suspensión de actividades tras sismo

Tras el fuerte sismo que afectó a la Región de Antofagasta, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur determinó que la gran mayoría de los establecimientos educaciones regresarán a clases este miércoles, aunque con excepciones puntuales por razones de seguridad.

"En la mayoría de los establecimientos está todo vuelto a la normalidad, están sin riesgo para que los estudiantes puedan volver a normalmente a las clases el día de mañana. Tenemos tres establecimientos que requieren mayor atención, porque tuvieron mayores daños", detalló la seremi de Educación de la Región de Antofagasta, Carolina Moscoso.

En detalle, son siete los establecimientos que no retomarán clases hasta el viernes 29 de mayo son las escuelas Balmaceda, República de Bolivia, Andrés Bello, Cesario Aguirre, Valentín Letelier y el Liceo Eleuterio Ramírez en Calama, además de la Escuela Arturo Pérez Canto en María Elena.