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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Salud activó plan de contingencia por hallazgo de mosquito transmisor del dengue en Tocopilla

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

La autoridad sanitaria descartó la presencia de enfermedades, pero ordenó la búsqueda exhaustiva del vector en un radio de 500 metros al rededor del Terminal de Buses.

Salud activó plan de contingencia por hallazgo de mosquito transmisor del dengue en Tocopilla
 Pexels (Referencial)
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La Seremi de Salud de Antofagasta confirmó la activación de un plan de contingencia tras detectarse una larva del mosquito Aedes aegypti en el Terminal de Buses de Tocopilla, hallazgo ratificado por el Instituto de Salud Pública (ISP), que se produjo en el marco del programa de vigilancia de vectores que mantiene la institución.

El Seremi de Salud, Rodrigo Medina, enfatizó que Chile Continental se mantiene libre de casos autóctonos de Dengue, Zika o Fiebre Amarilla, y que la detección del insecto es una prueba de que el sistema de vigilancia está operando con éxito.

"Este vector se reproduce en recipientes con agua y ha sido hallado en focos puntuales en el país desde 2016, los que han sido controlados oportunamente", detalló la autoridad.

Junto con llamar a la calma, Medina anunció que a partir de este viernes, cuadrillas de salud —debidamente identificadas y con apoyo de personal de la Región de Valparaíso— recorrerán un radio de 500 metros alrededor del terminal para inspeccionar patios y viviendas en busca de posibles criaderos.

Finalmente, la autoridad recomendó a la comunidad eliminar cualquier objeto en desuso o recipiente que acumule agua estancada, ya que es el lugar donde el zancudo deposita sus huevos. Hasta el momento, el puerto se mantiene sin casos de contagio, centrando los esfuerzos en el control preventivo del vector.

 

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