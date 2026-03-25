Salud cursó siete sumarios tras fiscalizaciones por Semana Santa en Antofagasta

La seremi de Salud (s) de Antofagasta, Leonor Castillo, entregó un balance preliminar de los primeros días del programa especial de fiscalización por Semana Santa en la Región de Antofagasta, donde, hasta la fecha, la autoridad ha concretado 30 inspecciones, las que han derivado en el inicio de siete sumarios sanitarios.

Este despliegue, que abarca desde supermercados hasta caletas y terminales pesqueros, ya suma un decomiso de 27 kilos de choritos, productos que presentaban sus claves de consumo vencidas y alteraciones en sus características organolépticas, representando un riesgo inminente para la salud de la población.

Durante este martes, la autoridad sanitaria encabezó una fiscalización en el conocido restorán "Amares", ubicado en el sector centro-sur de la capital regional, recinto que destacó por la prolijidad en el area de preparación.

"Se encontraron algunas observaciones menores en sistemas de ventilación e infraestructura, pero en lo relacionado con la mantención y elaboración de alimentos el recinto está bastante bien. No hay riesgos inmediatos", puntualizó Castillo.

La autoridad sanitaria llamó al autocuidado, instando a comprar solo en lugares establecidos con resolución sanitaria, consumir mariscos y pescados siempre cocidos y mantener rigurosamente la cadena de frío.