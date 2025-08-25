Seis presuntos policías bolivianos fueron detenidos en sector fronterizo de Antofagasta

Este lunes el Juzgado de Garantía de Calama amplió la detención de seis presuntos policías bolivianos detenidos por Carabineros este domingo en el sector de Hito Cajón, en la frontera de la Región de Antofagasta, cerca del límite entre Chile y Bolivia.

Durante la audiencia la Fiscalía solicitó el máximo plazo legal para la formalización, la que fue acogiendo el Tribunal, fijando la próxima audiencia para este viernes.

Ante esta situación, el diputado Sebastián Videla envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores. "He tomado conocimiento de una grave denuncia de seis policías bolivanos detenidos en territorio chileno, especificamente en el sector Laguna Verde en San Pedro de Atacama. Esto es grave porque sabemos que este paso fronterizo está vinculado al paso de robo de vehículos, al tráfico de drogas, al crimen orgnizado", señaló el legislador.

Videla agregó que "funcionarios de Bolivia han estado vinculados a estas mafias. La Justicia chilena ya está investigando por eso queremos saber qué es lo que pasó, para que estas personas puedan pagar por este hecho grave si es que se confirma que están vinculados a algún hecho de delito acá en Chile".