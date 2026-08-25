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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Senapred confirmó que sigue vigente alerta roja en la Región de Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Senapred confirmó este martes que sigue vigente la alerta roja en la Región de Antofagasta por las condiciones meteorológicas en la zona.

Esta alerta se encuentra vigente desde el 18 agosto y seguirá tras la emisión de una nueva alerta de la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostica que entre el 27 y 29 de agosto habrá vientos de intensidad normal a moderada, además de probabilidad de tormentas de arena en la Cordillera de la Costa y en el sector cordillerano de la región.

Además, durante el próximo 30 de agosto se pronostican vientos moderados a fuertes para la zona.

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