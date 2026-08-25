U. de Chile denunció a Javier Correa por vulgar gesto tras el Superclásico

Universidad de Chile denunció al argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, por el soez gesto que tuvo en la celebración de los albos tras ganar el Superclásico el pasado domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional.

Según información de Cooperativa Deportes, los azules presentaron la denuncia ante el Tribunal de Disciplina, que deberá revisar el caso y determinar si abre un procedimiento contra el jugador.

La controversia ocurrió cuando terminó el Superclásico. Los jugadores albos se reunieron para una fotografía en la cancha del recinto en Ñuñoa, pero Correa terminó realizando unos gestos que fueron considerados como una provocación a los azules.

Esta situación no fue denunciada por el árbitro Juan Lara en su informe, y eso motivó a los azules a realizar la denuncia.

El Tribunal de Disciplina ha castigado a jugadores en el pasado por gestos vulgares: En 2024, Nicolás Castillo sancionado con tres fechas por su actitud en un clásico universitario; y el año pasado, Lucas Cepeda fue castigado con dos partidos, por sus gestos ante la hinchada de la U, también en el Nacional.