Seremi de Salud pide medidas a municipios de Taltal y Tocopilla por inusual aumento de moscas

Un inusual incremento en la presencia de moscas y otros insectos mantiene bajo monitoreo sanitario a las comunas de Taltal y Tocopilla, escenario que llevó a la Seremi de Salud a solicitar a ambos municipios la identificación e intervención urgente de focos de insalubridad.

Este fenómeno se produjo tras el evento temporal que afectó recientemente a la Región de Antofagasta, en que las precipitaciones y los deslizamientos de terreno generaron condiciones de humedad y calor propicias para el ciclo reproductivo de insectos y la rápida descomposición de materia orgánica.

"Efectivamente hay un aumento de vectores. Es lo esperado después de una emergencia como la que tuvimos, en que hubo mucha lluvia y remoción en masa. Es parte de todos los protocolos, incluso internacionales: después de cada catástrofe comienzan los vectores como moscas, mosquitos y ratones", señaló Rodrigo Medina, seremi de Salud.

Medina agregó que "el agua lluvia combinada con días cálidos acelera el desarrollo de las larvas y la descomposición de residuos, por lo que estamos haciendo coordinaciones con los municipios de Taltal y Tocopilla para determinar focos e intervenir rápidamente".

La autoridad sanitaria recomendó botar la basura orgánica en doble bolsa y asegurarse de no dejar los residuos expuestos por mucho tiempo antes del paso del camión recolector, mantener las superficies limpias, los alimentos debidamente protegidos para evitar el contacto con moscas o roedores, usar mallas mosquiteras y mantener un constante lavado de manos.

Desde la Seremi de Salud descartaron la existencia de denuncias formales por intoxicaciones asociadas a este evento y confirmaron que la Unidad de Alimentos y Saneamiento Básico mantendrá un seguimiento permanente con los equipos municipales para supervisar los planes de limpieza y retiro de escombros en ambas localidades costeras.