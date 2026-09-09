Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Seremi de Salud pide medidas a municipios de Taltal y Tocopilla por inusual aumento de moscas

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Autoridad sanitaria explicó que la proliferación de insectos responde a las recientes lluvias y remociones en masa en la zona.

Seremi de Salud pide medidas a municipios de Taltal y Tocopilla por inusual aumento de moscas
 Seremi de Salud Antofagasta
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un inusual incremento en la presencia de moscas y otros insectos mantiene bajo monitoreo sanitario a las comunas de Taltal y Tocopilla, escenario que llevó a la Seremi de Salud a solicitar a ambos municipios la identificación e intervención urgente de focos de insalubridad.

Este fenómeno se produjo tras el evento temporal que afectó recientemente a la Región de Antofagasta, en que las precipitaciones y los deslizamientos de terreno generaron condiciones de humedad y calor propicias para el ciclo reproductivo de insectos y la rápida descomposición de materia orgánica.

"Efectivamente hay un aumento de vectores. Es lo esperado después de una emergencia como la que tuvimos, en que hubo mucha lluvia y remoción en masa. Es parte de todos los protocolos, incluso internacionales: después de cada catástrofe comienzan los vectores como moscas, mosquitos y ratones", señaló Rodrigo Medina, seremi de Salud.

Medina agregó que "el agua lluvia combinada con días cálidos acelera el desarrollo de las larvas y la descomposición de residuos, por lo que estamos haciendo coordinaciones con los municipios de Taltal y Tocopilla para determinar focos e intervenir rápidamente".

La autoridad sanitaria recomendó botar la basura orgánica en doble bolsa y asegurarse de no dejar los residuos expuestos por mucho tiempo antes del paso del camión recolector, mantener las superficies limpias, los alimentos debidamente protegidos para evitar el contacto con moscas o roedores, usar mallas mosquiteras y mantener un constante lavado de manos.

Desde la Seremi de Salud descartaron la existencia de denuncias formales por intoxicaciones asociadas a este evento y confirmaron que la Unidad de Alimentos y Saneamiento Básico mantendrá un seguimiento permanente con los equipos municipales para supervisar los planes de limpieza y retiro de escombros en ambas localidades costeras.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada