Seremi prohibió el funcionamiento de tres locales de comida en Mejillones

Tres locales de comida quedaron con prohibición de funcionamiento en el marco de un operativo de fiscalización sorpresa que desarrolló la Seremi de Salud de Antofagasta, producto de diversas denuncias en Mejillones: fue decomisada y desnaturalizada más de media tonelada de alimentos.

La seremi de Salud subrogante, Leonor Castillo, señaló que "se constataron graves deficiencias, tales como falta de instalación de agua potable en uno de ellos y presencia de fecas de roedores".

Castillo agregó que, dentro de las irregularidades más críticas, se detectó que los alimentos eran mantenidos sin cadena de frío: "Se efectuó el decomiso y la desnaturalización de 550 kilos de alimento por encontrarse a temperatura ambiente y no cumplir con la normativa sanitaria vigente".

En el caso del local Churrasco Condorito, los fiscalizadores quedaron sorprendidos al encontrar carne y pollo almacenados en baldes de pasta muro a temperatura ambiente. Además el recinto no contaba con baños para sus manipuladores ni áreas de producción autorizadas.

En el food truck Asu Mare, se constató la inexistencia de agua potable y una peligrosa acumulación de grasa en los fogones. Finalmente, en el local Sushi Ortega se confirmó la presencia de fecas de roedor bajo la escalera, una plaga de moscas en el área de elaboración y sistemas de desagüe deficientes.

Estos tres recintos permanecerán cerrados hasta que subsanen la totalidad de las deficiencias detectadas.