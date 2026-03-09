Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

SIAT investiga accidente de camión que dejó un muerto en Taltal

Publicado:
Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Vehículo de alto tonelaje chocó y posteriormente volcó a un costado de la vía.

Cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para su identificación.

SIAT investiga accidente de camión que dejó un muerto en Taltal
 Cedida

Las causas del accidente serán establecidas por la SIAT Antofagasta.

Un fatal accidente carretero se produjo la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 1.152 de la Ruta 5 Norte en Taltal, Región de Antofagasta, donde tras el choque y posterior volcamiento de un camión con semiremolque murió su conductor.

Por instruccion del fiscal de turno las diligencias investigativas fueron instruidas a la SIAT de Antofagasta que se trasladó al lugar para establecer las causas del accidente.

"Producto de este accidente, lamentablemente el conductor de dicho vehículo resultó fallecido. Es por esto que el equipo especializado se trasladó hasta el lugar, realizando las diligencias investigativas y periciales para poder determinar la dinámica y la causa basal de éste", señaló el teniente Yaser Quiñones de la SIAT.

Una vez concluido el trabajo de la SIAT fue levantado el cuerpo del conductor y trasladado al Servicio Médico Legal, para confirmar su identidad.

Carabineros reiteró el llamado a los conductores a estar siempre atentos a las condiciones del camino, respetar límites de velocidad, conducir a la defensiva y usar cinturón de seguridad.

