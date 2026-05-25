"Sindicato del Silencio" cavó túnel y planeaba robar 40 mil millones en Antofagasta

En prisión preventiva quedaron 11 sujetos, miembros de una organización criminal transregional denominada "Sindicato de Silencio", quienes pretendían perpetrar el robo de más de 40 mil millones de pesos desde la empresa de valores Loomis, ubicada en el sector norte de Antofagasta, donde habían construido un tunel para acceder a las bóvedas.

Este delito fue frustrado tras una compleja indagatoria liderada por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, en conjunto con la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Antofagasta.

"Establecimos dentro de la investigación todo lo que era el apoyo logístico que tenía esta gente, el movimiento de los vehículos, ingreso a esta vivienda que estaba a un costado de esta empresa de valores y la cantidad de personas que tenían este circuito de trabajo que era diario, o sea, empezaban a trabajar alrededor de las 8:00 horas y terminaban las 20:00 horas", explicó el jefe de la Biro, subprefecto Gabriel Yáñez.

Yañez agregó que "cuando se realiza la operación, nos encontramos al interior del túnel, y cuando ingresamos allá, ellos prácticamente iban saliendo ahí dentro del túnel, que dentro de su capacidad tenía aproximadamente 15 metros"

El grupo delictual se trasladó a la zona en marzo pasado, estableciendo una casa residencial de acopio y un local comercial en desuso para iniciar la perforación de un viaducto subterráneo equipado con iluminación y extracción industrial de aire.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro, expuso las técnicas de análisis criminal aplicadas: "El día 12 de mayo comenzamos la vigilancia estática, seguimiento por toda la ciudad, cerca del sector de la playa se juntaban ellos a conversar, a seguir planificando este tema, siempre observado por los detectives que nunca le levantamos el punto de observación".

DESARTICULACIÓN DE LA BANDA

Este grupo delictual fue detenido en flagrancia en un operativo masivo liderado por el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, en el que se sorprendió a los delincuentes mientras perforaban el blindaje de la losa.

"Este grupo de personas, que totalizaron finalmente en once detenidos, provenientes de la región metropolitana, venían planificando de manera muy prolija desde el mes de marzo del presente año realizar un robo a una empresa de valores a través de la construcción de un túnel de, a lo menos, catorce metros de recorrido bajo tierra para llegar con precisión a la bóveda de una empresa de valores que mantenía una suma aproximada de cuarenta mil millones de pesos", señaló el persecutor.

Según los antecedentes expuestos por la fiscalía ante el tribunal, esta banda delictual compuesta por 10 chilenos y un argentino, nueve de ellos con un nutrido y violento prontuario policial en Santiago, planificaban ejecutar atentados distractivos para asegurar el éxito del atraco, incluyendo un corte intencional del suministro eléctrico en todo el sector sur de la ciudad y el falso robo de un cajero automático.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó el ingreso inmediato de los once imputados a recintos penitenciarios, fijando un plazo de investigación de 100 días.