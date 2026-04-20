Tocopilla: Choque frontal entre bus y camión dejó dos muertos y 23 lesionados

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en la ruta B24, en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, dejando dos personas fallecidas y 23 lesionados de diversa consideración.

El hecho ocurrió en el sector Barriles, donde un bus de pasajeros y un camión de carga protagonizaron una colisión frontal de alta energía.

Según información preliminar, personal del SAMU confirmó el fallecimiento de dos personas en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados a los hospitales de Tocopilla y María Elena.

Tras el impacto, Carabineros dispuso el corte de la ruta para facilitar las labores de emergencia, aunque se habilitó un bypass con tránsito segregado.

En el lugar continúan trabajando equipos de rescate, personal médico y efectivos policiales, mientras la SIAT de Antofagasta realiza peritajes para determinar las causas del accidente.