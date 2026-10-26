Trabajadores bloquearon accesos a la División Ministro Hales de Codelco en Calama

Una compleja situación se registró durante la mañana de este lunes en la Región de Antofagasta, donde dirigentes y trabajadores protagonizaron un bloqueo con barricadas y la toma de los accesos principales a la División Ministro Hales (DMH) de Codelco en Calama.

El trasfondo de la movilización —que mantuvo por aproximadamente seis horas completamente detenida la producción del recinto y los carros operando afuera— se remonta a un grave accidente ocurrido a fines de diciembre de 2025, donde un camión resultó incendiado y un operador terminó con quemaduras graves.

A raíz de este siniestro, 13 camiones y flotas debieron permanecer detenidos por varios días, situación que derivó en que los trabajadores afectados no recibieran el pago de sus bonos como corresponde.

Las bases acusan que la administración busca castigar económicamente a los operarios por los costos de una mala gestión corporativa en materia de prevención.

Al respecto, Alberto Muñoz, director legislativo de la Federación Trabajadores del Cobre, emplazó duramente a la testera desde el lugar de la protesta.

"Desde las 06:00 horas los dirigentes han decidido tomarse las puertas de esta división (...) El tema de la seguridad está en el suelo y los trabajadores no están recibiendo los bonos como corresponde", señaló Muñoz, quien advirtió que las acciones de presión podrían extenderse a Chuquicamata, Radomiro Tomic y Gabriela Mistral si la alta gerencia no rectifica el rumbo.



A medio día los manifestantes levantaron el bloqueo y de a poco la faena comienza a retornar a su funcionamiento habitual.