Tribunal de Calama formalizó a banda acusada de internar droga desde Bolivia

El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro de los cinco presuntos integrantes de una organización criminal transnacional, desarticulada por la PDI en la capital loína, a la que se le incautaron casi 390 kilos de drogas, un vehículo y dinero en efectivo.

La investigación, dirigida por la Fiscalía local, permitió a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) establecer que las sustancias eran ingresadas desde Bolivia y distribuidas en la zona norte y centro-sur del país.

"Es una investigación que se llevaba hace un tiempo respecto de distintos blancos que se dedicaban a la internación de sustancias estupefacientes, procedente de Bolivia, lo que permitió detener en su totalidad a cinco ciudadanos. Se realizaron controles a vehículos, se realizaron ingresos a domicilio", señaló el fiscal regional, Juan Castro Bekios.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro, enfatizó que el foco de este trabajo conjunto es golpear la estructura financiera de las bandas que operan en la frontera.

Los imputados son cuatro ciudadanos bolivianos, dos con situación migratoria irregular, y un chileno. El plazo para la investigación fue fijado por el Tribunal en 120 días.