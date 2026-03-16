Tribunal dejó en prisión preventiva a contrabandistas de cigarros detenidos en San Pedro de Atacama

El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres sujetos detenidos por Carabineros en la Ruta 27CH en San Pedro de Atacama, donde fueron interceptados mientras transportaban un cargamento de 2.529 pacas de cigarrillos de contrabando.

"Al momento de controlar al conductor, se ubican ciertos equipos de comunicación que dan cuenta y van corroborando estas características y señales, advirtiendo posteriormente, transcurrió un tiempo, la detección de dos camiones que circulaban en la misma dirección", detalló el jefe de Zona, general Cristian Montre.



Montre agregó que al fiscalizar ambos camiones, en el interior de la carga fue detectada una importante cantidad de pacas de cigarrillos de contrabando provenientes de Paraguay.





GANANCIAS QUE GENERAN OTROS DELITOS.

Desde el punto de vista persecutor, el Fiscal Jefe de Calama, Eduardo Peña, alertó sobre la logística y la impotante inversión detrás del ilícito.

"Se trata de un ilícito de extrema peligrosidad, ya que produce importantes dividendos a los delincuentes a través de una gran logística de vehículos y sistemas de comunicación. Esas ganancias generan luego otros delitos graves, como armas, secuestros o incluso homicidios", explicó.

Por su parte, el Director Regional de Aduanas, Francisco Romero, reveló que "En la región de Antofagasta se está incautando sobre el 50 por ciento de todo lo que se encuentra en cuanto a cigarrillos de contrabando en el país. Casi el 90 por ciento del valor de una cajetilla legal corresponde a impuestos; esta evasión tributaria hace que no se perciban los ingresos fiscales correspondientes".

Tras la formalización por los delitos de contrabando y receptación aduanera, el tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación, periodo en que los tres imputados, un chileno y dos bolivianos, deberán permanecer en el Centro de Detención Preventiva de Calama.