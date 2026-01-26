Síguenos:
Región de Antofagasta

Un muerto dejó violento choque frontal en acceso a Antofagasta

Publicado:
Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Dos hombres y dos mujeres resultaron con lesiones de diversa consideración.

Por instrucción del Ministerio Pública las causas serán establecidas por la SIAT.

Hecho se registró en la Ruta 26 (ex Salar del Carmen), acceso a la Avenida Salvador Allende.

Un muerto y cuatro lesionados fue el saldo de un accidente registrado la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 10 de la Ruta 26, acceso nororiente de Antofagasta, donde impactaron frontalemnte dos vehículos menores. 

"Siendo las 07:45 horas de esta mañana, la central de alarma despacha sus unidades de Primera y Quinta compañía por un accidente de tránsito en la Ruta 26, en el kilómetro 10,800. Al llegar al lugar, se trató de una colisión frontal de dos vehículos, con cuatro lesionados y una persona fallecida, conductor de uno de los vehículos", señaló Daniel Torres, teniente 2º de la Quinta Compañía de Bomberos.

Respecto a los cuatro lesionados, dos mujeres y dos hombres, fueron trasladados por ambulancias del SAMU y de la Mutual de Seguridad a diversos centros asistenciales de la capital regional.

En el lugar trabajaron Bomberos, Carabineros, Samu, personal de Autopista y por instrucción del Ministerio Público las causas serán establecidas por la SIAT que realiza pericias en el lugar, donde fue suspendido el tránsito vehícular tanto por Salvador Allende como por la Ruta 26, el que será restablecido una vez que concluyan los trabajos y el SML proceda a levantar el cuerpo.

 

