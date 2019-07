Arica estará representada en concentrado nacional de karate en las manos de Kimmy Vega

La karateka ariqueña Kimmy Vega, partirá mañana rumbo a Lviv, Ucrania, para ser parte del concentrado nacional que preparará su participación en los juegos Panamericanos Lima 2019.

La deportista, quien es una de los 12 jóvenes sub 21 con proyección para el Panamericano Santiago 2023, señaló antes de su partida que "estoy muy emocionada y nerviosa, no sólo porque es la primera vez que viajaré tan lejos, también porque en Ucrania tendré la oportunidad de entrenar con varios campeones europeos y del mundo".

La joven pertenece al Club Nihon Karate y es alumna del Colegio Adventista. El cupo a Europa lo obtuvo tras lograr el oro en el pasado Sudamericano de esta disciplina en Santa Cruz Bolivia.

"Ojalá pueda encontrarme con algún campeón mundial y entrenar junto a ellos y así extraerle todo lo que me permita crecer y desarrollarme deportivamente. A esta altura, cualquier detalle, consejo, observación que me hagan me servirá, sobre todo en el Panamericano de Guayaquil, ya que si me va bien ahí, tendré la oportunidad de clasificar al Mundial", comentó Vega.

La joven de tan solo 17 años y alumna de cuarto medio, practica karate desde los 7 años, ingresando al CER tres años después. "Estoy muy agradecida del IND, ya que me ha ayudado no sólo con los entrenamientos, sino con el financiamiento de pasajes, comidas, alojamiento, necesarias para participar en competencias que me han conducido hasta esta oportunidad. Ha sido de mucha ayuda, y se lo agradezco. Así que espero regresar con muy buenas noticias", concluyó esta promesa deportiva.