Arica: Las historias de quienes pasarán esta Navidad en plena carretera

Roberto Durán, un joven venezolano de 18 años, espera junto a una familiar sentado en el suelo del Terminal Roboviario de Arica por el resto de su familia. Son seis personas que durante los últimos diez días han viajado por Sudamérica desde Maracaibo con destino a Santiago, en un trayecto terrestre que los tendrá sobre ruedas esta noche, cuando el reloj marque la celebración de Navidad.

"En verdad es muy triste viajar así. Vamos a pasar las navidades sin nuestra familia, viajando, es algo muy fuerte. Vamos por 90 días a Santiago y nos encontraremos con nuestra familia, ellos son chilenos. Mis papás, mis abuelos, mis tíos, todos. Si todo sale bien, llegamos mañana en la noche", relató el joven a Cooperativa.

Al igual que Roberto, cientos de extranjeros transitan diariamente por las fronteras ariqueñas para seguir viajando hacia el centro y sur del país. La gran mayoría de ellos realiza el periplo por tierra, debido a los altos costos que significa un pasaje en avión internacional.

Mochileando desde Colombia

Diana Isaza es una mujer colombiana de 31 años quien decidió conocer nuestro país aprovechando las vacaciones. Si bien confiesa que es duro pasar estas fechas sola, la experiencia de viajar acompañada solo de si misma y conocer gente en el camino vale la pena.

"Uno va conociendo la triste historia que significa encontrarse con venezolanos y uno entiende que hay personas que viven momentos más duros que los que uno ha pasado.

Eso hace que uno valore más su vida. Navidad me cogió en el camino porque me ha salido mal un número en el trámite del pasaporte y me tocó quedarme, gracias a Dios hoy hice la pasada de Perú y me voy a Santiago. Es muy triste pero lo hago más que todo por querer conocer toda América", señaló a Cooperativa la joven.

Roberto Durán junto a su cuñada esperando por el viaje. (Jorge Morin/Cooperativa)

Diana cuenta que si tenemos paciencia, podemos conocer a Mayerling Medina, una madre venezolana que junto a sus dos hijos han sufrido más de una dificultad para poder viajar con destino a Santiago junto a su familia.

"Viajo con mis dos niños. Venimos de Venezuela porque allá, como no es un secreto, la situacionestá horrible. Nos tocó venirnos, vender muchas cosas para podernos venir. Dormimos en el terminal de Tacna porque no nos dejaban pasar, eso fue el viernes y ayer en la tarde pudimos entrar", relata con extremo alivio la madre de Heizer de 12 y Heliezer de 10.

Mayerling cuenta que no son los únicos venezolanos en tener problemas para llegar a Chile. En el otro lado de la frontera, son cientos sus compatriotas quienes están a la espera de algún trámite o incluso movilización. En su caso en particular, el permiso original para que los menores viajen fue requisado al salir de Venezuela y la copia no fue aceptada en Perú sino hasta ayer, situación que además los hará pasar Navidad en el bus rumbo a Santiago y solo acompañados entre ellos tres.

"Yo creo que vamos a llorar mucho, incluso más que de todo lo que hemos llorado en este viaje. Sobre todo ahora cuando no nos dejaban pasar, lloramos muchísimo. No va a ser fácil, pero sabemos que este será el comienzo y todo comienzo en bueno, ya vendrán cosas mejores", señaló la madre.