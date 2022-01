Gobernador de Arica afirma que carteles criminales están cometiendo "homicidios a la orden del día"

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, sostuvo una reunión con la presidenta del Senado, Ximena Rincón, en la que expuso su preocupación por la aparición de "carteles" criminales en la zona, delatados en hechos como el aumento de los homicidios, de uso de armas de fuego y de ingresos irregulares de migrantes.

Díaz aseveró que los carteles llegaron a la región "provocando distintos crímenes de los cuales no estabamos acostumbrados: homicidios a la orden del día, un descontrol de las armas de fuego y también un descontrol en la frontera", un punto donde "el factor migratorio ha causado grave perjuicio".

Tras este diálogo, la senadora Rincón dijo que la próxima semana visitará el norte para reunirse con los gobernadores y analizar el tema.

Durante esta mañana se halló el cadáver de un hombre baleado en el sector de La Ponderosa en Arica, y a propósito de este delito, la fiscal jefa de Arica, Trinidad Steinert, explicó que hay un equipo especializado en investigar delitos violentos conformado, por tres fiscales.

Trabajo investigativo a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística PDI. Víctima no está identificada y corresponde a un joven de entre 20 a 25 años. pic.twitter.com/fy7PeXulpg — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) January 12, 2022

@Fiscalia_Arica dirige investigación por homicidio por arma de fuego de hombre, cuyo cuerpo fue encontrado esta mañana en sector La Ponderosa. HABLA FISCAL JEFA TRINIDAD STEINERT pic.twitter.com/krsmHRlvej — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) January 12, 2022

"CRIMINALIDAD DESACOSTUMBRADA"

La semana pasada, un hombre falleció tras ser acribillado al interior de un vehículo en Cancha Rayada, y el pasado 26 de diciembre falleció una persona baleada por un arma de fuego dejando además a dos personas heridas.

En esa ocasión el fiscal regional, Mario Carrera, comentó que en el último año hubo una "seguidilla de homicidios, meses donde se nos dispara un poco el índice y otros donde baja, y eso no es casualidad, lo que hacen estos grupos es tratar de ganar un territorio y ejecutar su actividad delictual".

Carrera agregó que varios de estos delitos violentos han ocurrido en la vía pública, "con una espectacularidad que hace prever que se intentó entregar un mensaje, lo cual es muy preocupante y da cuenta de una criminalidad que esta región no estaba acostumbrada".

En la última reunión del Concejo Municipal, el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía entregó estadísticas que arrojan un aumento del uso de armas de fuego en los últimos dos años en la región.

INSULZA: FALTA DISPOSICIÓN DE LAS POLICÍAS

Para José Miguel Insulza, senador socialista por la zona, "el verdadero problema es que hay grupos organizados de criminales que no van a cumplir esta Ley (de Armas), van a seguir disparando y contrabandeando, porque es un problema de falta de servicio de inteligencia y disposición de las policías a realizar las confiscaciones".

"No hay capacidad o no se atreven a enfrentarse a una desconocida capacidad de fuego de estos grupos. Además, hay un pésimo sistema para detener el contrabando de armas", opinó el ex ministro del Interior.