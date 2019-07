Instalarán cámaras en taxis colectivos de Copiapó para evitar inseguridad

Ante la desconfianza presente en la ciudad tras la detención de Hugo Pastén por una serie de desapariciones de mujeres, el concejo municipal de Copiapó aprobó la instalación de más de 1.500 cámaras en los taxis colectivos de la comuna para dar una mayor sensación de seguridad a las pasajeras.

Esta iniciativa tendrá un costo de 30 millones de pesos para el municipio, según confirmó Raúl Morgado, presidente regional de la Federación Nacional de Taxis Colectivos (Fedetach).

"A nosotros nos ha bajado mucho (la demanda) hoy día. Más o menos de 500 vehículos que teníamos en la jornada nocturna, hoy día con suerte andan 200, entonces ha bajado más de un 50 por ciento con respecto a transporte formal, eso ha pasado desde el viernes pasado", precisó.

"No es porque no hemos querido funcionar, es porque lamentablemente la gente está tomando otro tipo de locomoción, entonces es más peligroso aún. La gente no está saliendo, tiene miedo de salir y obviamente que está ocupando otros servicios", sostuvo el dirigente.

Con esta medida, "lo que nosotros queremos hoy día en la comuna de Copiapó especialmente y justamente con las autoridades y el concejo es dar una señal de seguridad, de modernización, no sólo a las mujeres, a los menores de edad, a las personas discapacitadas y a las personas que ocupan realmente durante día o noche el transporte público de pasajeros", añadió.

Las grabaciones registradas por estas cámaras estarán a disposición de Carabineros, la PDI, el jefe de Seguridad Pública del municipio y del Ministerio Público, si es que así se requiere.