Joven pide la eutanasia tras pasar seis años postrada

Con 35 años, Sandra Lissette Peña Cares pide a las autoridades que le permitan acceder a la eutanasia luego de pasar seis años postrada en una cama, dependiendo de una máquina para seguir viviendo.

Lissette, como prefiere que le digan, sufrió a los 29 años una trombosis venosa cerebral que la llevó al Hospital Regional de Copiapó. Allí, mientras estaba hospitalizada, sufrió un accidente cerebrovascular de tronco encefálico secundario que la dejó prácticamente inmóvil: Sólo puede mover levemente su cabeza.

"Yo pido la eutanasia no solo por mí, sino que por todas esas personas que sufren más que yo, porque gracias a Dios tengo una madre y un padre que se preocupan mucho por mi", destacó la joven.

Luego de caer en coma, los médicos y su familia intentaron recobrar las funciones básica de su cuerpo, sin embargo, el único avance que lograron fue que Lissete pudiera mover su cabeza y recuperara parte del habla, no obstante depende de los cuidados de su madre y la asistencia de un respirador para seguir viviendo.

La madre de Lissette, Sonia Cares, afirmó que su hija "ha dicho que no quiere vivir así, ella nunca ha aceptado su condición. Me dice que no quiere vivir más así, que quiere morirse, en reiteradas ocasiones ha pedido que la desconectemos, pero imagínese una madre como podría hacer algo así".

Sobre su propio sufrimiento, Sonia Cares relató a Cooperativa que "la he visto día a día sufrir de todas formas, si necesita rascarse un ojo o una ceja, ella no lo puede hacer, ella depende de los más mínimo de mí y para mí ha sido muy pesado durante todos estos años. Me he deteriorado mucho, me duelen los brazos, mi cuerpo, pero (lo peor) es verla sufrir, hay que vivirlo para saberlo".

Cabe señalar que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados incorporó la figura del Suicidio Asistido como una alternativa a la eutanasia, sin embargo, aún queda por definir más aspecto de esta iniciativa, como la incorporación de los menores de edad, situación que será discutida en la próxima sesión de esta instancia.