Senapred envió alerta SAE para evitar acercamiento al Río del Carmen por peligro de crecida

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) envió una alerta SAE preventiva para evitar acercarse al Río del Carmen en la comuna de Alto del Carmen (Región de Atacama), debido a su peligro de crecida.

El director regional de Senapred Atacama, Roberto Muñoz, señaló que el llamado va específicamente "para la localidad de San Félix y las personas que se encuentran en la Villa Horcón Quemado".

"Las medidas de autocuidado y para prevenir las acciones de riesgo son fundamentales en estas situaciones. Está desplegado personal municipal, de Bomberos y de Carabineros en el sector", agregó.

La autoridad regional de Senapred llamó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales para seguir la situación.

Alerta roja en Coquimbo

Senapred también declaró alerta roja para las comunas de Paihuano, Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, Monte Patria y Río Hurtado, en la Región de Coquimbo, por peligro de desborde.

La situación más compleja se presenta en las provincias de Elqui y Limarí, específicamente en Vicuña, donde se registró la activación de las quebradas Calvario y Uchumí, donde se reportan al menos 25 viviendas con daño menor.

En los sectores de Chapilca, Rivadavia y Siucho se registran inundaciones, por lo que también se mantienen cerrados -de manera preventiva- los puentes Totoralillo y Badilla, debido a la altura del cauce del Río Elqui.

El alcalde de Vicuña, Mario Aros, señaló que "nos encontramos desde temprabo en el sector de Chapilca, Totoralillo. Hemos estado recorriendo todos los trabajos que están realizando nuestra maquinaria. En algunos sectores ha estado muy bien lo que se ha estado haciendo, porque le hemos bajado la presión al río y no está yéndose a las casas".

"Pero en el sector de Totoralillo estamos viendo que el flujo de agua es muchísimo, ya está sobrepasando el puente. Estamos trabajando y ayudando. Estamos desplegados en todo el territorio", agregó el jefe comunal.

La situación también genera preocupación en la comuna de Monte Patria, donde la crecida de los cauces mantiene interrumpido el tránsito hacia una veintena de localidades rurales.

Además, se reportó que 1.345 clientes del sistema sanitario rural de Chañaral de Carén presentan problemas en el suministro debido a la turbiedad del agua.