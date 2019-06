Aprueban recursos para diseño de primera planta de calefacción distrital en Coyhaique

El pleno del Consejo Regional de Aysén decidió aprobar de manera unánime la solicitud, realizada por la Seremi de Medio Ambiente, de cerca de 100 millones de pesos para financiar una consultoría tendiente a afinar el diseño de la planta de calefacción distrital que se instalará en el sector Escuela Agrícola de Coyhaique.

"Estamos muy contentos con la aprobación del proyecto piloto de calefacción distrital para el sector Escuela Agrícola, un agradecimiento a todo el Consejo que por unanimidad aprobó hoy los recursos para la actualización del diseño que es una medida más para descontaminar coyhaique" señaló la seremi de Medio Ambiente, Monica Saldías.

La iniciativa, que promete reducir en más de un 99 por ciento la contaminación asociada a la calefacción de 90 casas y tres edificios públicos, ya había sido presentada hace algunos días en Copenhague, Dinamarca, en el 5º Foro Anual de Energía Distrital, siendo destacada por Lily Riahi, encargada del programa dentro de la ONU Medioambiente.



"El gobierno regional de Coyhaique, Chile, anuncia un nuevo proyecto de calefacción distrital, licitación en proceso de diseño con el ministerio de obras públicas. La conexión de siete edificios públicos y 90 viviendas para cortar la contaminación del aire y generando un ahorro de 2,4 millones de dólares en beneficios para la salud" indicó Riahi a través de su cuenta de Twitter.

La planta funcionaría con astillas y va a reducir en cerca de un 50 por ciento los gastos de las 90 familias en calefacción y agua caliente sanitaria. Una vez concluida la consultoría financiada por el Consejo regional tendrían un plazo de dos años para su ejecución y puesta en marcha.

