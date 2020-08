El dueño de una grúa realizó un particular rescate en la ruta que une Coyhaique con Puerto Aysén. No fue un vehículo en problemas, sino un cóndor macho que tenía no podía volar y que deambulaba por el transitado camino, con evidente peligro de ser arrollado. Al ver al ave del escudo patrio, el conductor decidió confortarla, inmovilizarla y la subió a su vehículo, trasladandola hasta el Retén de Villa Mañihuales. Carabineros mantuvo al cóndor en una celda calefaccionada, hasta entregarlo al Servicio Agrícola y Ganadero.

