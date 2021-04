Con "sabor a impunidad", familia lamentó cierre de investigación contra carabineros por ocultar pruebas

En una breve audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Ministerio Publico informó el cierre de la investigación contra el ex prefecto de Aysén, coronel(R) Pablo Capetillo; y el subcomisario de Fuerzas Especiales, capitán Juan Fuentes Fuentealba, imputados por la Fiscalía por haber ocultado un video que exculpaba a un estudiante, imputado por lanzar una piedra a un funcionario en una protesta ocurrida a principios de noviembre de 2019.

La familia del joven, que permaneció en prisión preventiva por cuatro días tras ser formalizado por maltrato de obra a Carabineros, recibió la noticia con cierto grado de decepción inisitiendo en el bajo número de funcionarios formalizados.

"Hay impunidad para 5 carabineros, hay que recordar que cuando se querella el Consejo de Defensa del Estado y se hace parte, idetifican a ocho Carabineros y fueron investigados y formalizados en esta causa dos, el coronel Capetillo y el capitán Fuentes, y por apremios el carabinero Leyton ¿Qué sucede con las otras cinco personas? Ellos firmaron documentos, hicieron falsificación de instrumento público con lo que podrían haber mandado a la cárcel a mi hijo por 10 años y no tienen sanción", indicó Patricio Sanhueza, padre del joven.

A juicio del Consejo de Defensa del Estado, hay 8 funcionarios de Carabineros que participaron de diversas formas en el proceso de ocultar el video e imposibilitando con ello que la Fiscalía contara con todos los antecedentes para evaluar la participación del estudiante en los hechos imputados.

"Durante la investigación se realizaron diligencias investigativas que permitieron determinar el ocultamiento por parte de Carabineros de elementos de prueba que llevaron al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares contra una persona que no tenía vinculación con la afectación de un funcionarios en los hechos ocurridos en la ciudad de Coyhaique, específicamente una pedrada", indicó el fiscal Luis González tras la audiencia.

A juicio de la familia del joven imputado, en esta situación también hay responsabilidades políticas ya que la intendencia, antes de conocer los antecedentes, presentó una querella contra el estudiante detenido injustamente.

"El cierre de la investigación igual nos deja un sabor amargo, un sabor a impunidad. Como familia queremos insistir en que acá, además, no se pueden olvidar las responsabilidades políticas, aquí al día siguiente de la detención de mi hijo, muy rápidamente, el abogado del Ministerio del Interior en la región, presentó una querella, obviamente no lo hace de motu proprio, él tenía una jefa que era la ex intendenta regional" agregó el padre del estudiante, Patricio Sanhueza.

Tras el cierre de la investigación el Ministerio Público tiene un plazo de diez días para presentar la acusación fiscal contra los dos oficiales de Carabineros imputados en esta causa.