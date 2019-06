Marginados: Niegan que haya recursos aprobados para que Fibra Óptica Austral llegue a Villa O'Higgins

En un deslinde de responsabilidades se ha transformado el proyecto de Fibra Óptica Austral en la comuna de Villa O'Higgins, Región de Aysén.

El lugar está excluido de la iniciativa que implica un notorio avance de conectividad para la zona austral del país, debido a la falta de empresas interesadas en realizar el trabajo que permita dotar de conectividad al lugar.

Así, las responsabilidades se cobran de manera cruzada entre el Ministerio de Transportes y el Consejo Regional.

La ministra del ramo, Gloria Hutt, recibió en Santiago al alcalde de Villa O'Higgins Roberto Recabal (IND), y tras esa cita, afirmó que el Consejo Regional de Aysén había aprobado los recursos para extender la Fibra Óptica Austral hasta la mencionada comuna.

"Nos han planteado dos temas. El primero es la llegada de la fibra óptica, para lo cual el Gobierno Regional ya aprobó los recursos, ya está en la carpeta de proyectos, esperamos que se concrete pronto", aseguró la ministra Hutt.

Sin embargo, el consejero regional, Gustavo Villarroel (PRSD), desmintió a la ministra y acusó desprolijidad en la información que emana hacia el nivel central.

"No hay absolutamente nada que guarde relación con la aprobación de un proyecto como el que se menciona, aun cuando estamos informados de la necesidad y la importancia de la llegada de la fibra óptica para Villa O´Higgins", indicó Villarroel.

El representante provincial indicó que lo único cercano a lo que aseguró la ministra, es que el Consejo Regional, manifestó en su última sesión la voluntad de, a futuro, apoyar algún proyecto que presente el sector, siempre y cuando exista la seguridad que existirán los fondos necesarios para su ejecución.

"Nos preocupa. Aquí claramente hay una desinformación, que espero no sea malintencionada, porque evidentemente la ministra no se merece no tener la información correcta, fidedigna y actualizada" agregó el consejero regional.

El proyecto de Fibra Óptica Austral consideraba tanto la conexión marítima entre Los Lagos y Aysén, como un tramo terrestre desde Caleta Tortel, que brindaría conexión a localidades apartadas como Villa O'higgins. Sin embargo, no hubo interés de las empresas privadas por participar en esta última licitación la que fue declarada desierta en dos oportunidades.