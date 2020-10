Molestia en Aysén por intento de concesión de terrenos fiscales a fundación vinculada a familia Luksic

Molestia ha causado en la región de Aysén la intención del Ministerio de Bienes Nacionales de concesionar dos terrenos en el sector del glaciar Jorge Montt, comuna de Tortel, con una extensión superior a las 15 mil hectáreas, a la Fundación Parque La Tapera, presidida por María Paola Luksic.

La noticia fue conocida luego que se incluyera en la tabla de proyectos que evaluaría el Core, en una votación no vinculante, pero debido a la molestia generada en la comunidad, finalmente fueron retirados de la agenda durante la tarde de este jueves.

En Caleta Tortel, la idea de concesionar terrenos fue tomada como una nueva ofensa, ya que durante décadas decenas de vecinos han intentado regularizar sus títulos de dominio sin que Bienes Nacionales acceda con rapidez a las solicitudes.

"Este gobierno no escucha a nadie y está entregando a concesión grandes extensiones de terrenos y no es para cualquier familia, sino que es para una de las familias más ricas de Chile, eso es molesto. Como dirigenta he sido testigo de las demandas de pobladores que deben rogar a Bienes Nacionales para que les venda un pedacito de tierra, para poder construir sus casas propias", señaló la dirigenta vecinal de Caleta Tortel, Maritza Reyes.

Desde el Consejo Regional de Aysén lamentaron la escasa información entregada para evaluar el proyecto en un área considerada estratégica, tanto por la reserva de agua dulce como por ser una de las vías probables para poder concretar una conexión terrestre con la región de Magallanes.

La consejera regional Andrea Macías indicó que "no podemos permitir en nuestro país que se siga privatizando el territorio, más aún en lugares que son estratégicos y en este caso específico, para poder asegurar la conectividad necesaria de nuestra región por vía terrestre con Magallanes".

La senadora Ximena Órdenes solicitó a Bienes Nacionales que entregue más antecedentes respecto a los detalles del proyecto presentado por la Fundación Parque La Tapera y que permitieron al Ministerio realizar una evaluación positiva para concesionar los terrenos.

Por su parte, el diputado René Alinco informó que solicitará la creación de una comisión investigadora, además de citar a una reunión especial de la Comisión de Zonas Extremas a los ministros de Bienes Nacionales, Obras Públicas y Defensa.

"El glaciar Montt es parte de esa reserva de agua mundial, por tanto me opongo a esta iniciativa. Creo que los ayseninos deberíamos decir basta a este tipo de atropellos de señores como Luksic y otros súper millonarios que creen que este país les pertenece para sus intereses privados", indicó el diputado.

Silencio desde el Ejecutivo

Desde la Seremi de Bienes Nacionales han mantenido silencio y solo se informó que la solicitud de retirar el proyecto de la revisión por el Consejo Regional se realizó por la petición de la Fundación Parque La Tapera para desarrollar un "Programa de Relacionamiento Comunitario".

"Consideramos fundamental profundizar esas labores de difusión y de participación comunitaria, en forma previa a continuar con la tramitación del proceso administrativo de la concesión ante la autoridad, que fue puesto en tabla para el conocimiento del Consejo Regional de Aysén el próximo viernes 30 de octubre. Por esto, hemos solicitado suspender dicho proceso hasta que la sociabilización con la comunidad pueda llevarse a cabo", señaló a través de un comunicado la Fundación Parque La Tapera.

La notificación de este tipo de proyectos a los Gobiernos Regionales es solo un trámite, sin impacto en el desarrollo de los mismos y la concesión de los terrenos en cuestión se podría realizar incluso sin contar con la opinión del Core de Aysén.