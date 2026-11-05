Turista deberá pagar $436 mil a Bomberos por fumar en Parque Nacional Queulat

Un turista europeo deberá pagar cerca de 436 mil pesos a Bomberos y tendrá prohibido ingresar a parques nacionales mientras permanezca en Chile, luego de ser sorprendido fumando dentro del Parque Nacional Queulat, en la región de Aysén.

El visitante fue detenido tras una denuncia realizada por guardaparques del recinto, quienes alertaron a Carabineros sobre lo ocurrido. Personal policial de Puyuhuapi llegó hasta el lugar y concretó el procedimiento por una infracción a la Ley de Bosques.

El caso llegó hasta el Juzgado de Garantía de Cisnes, donde se realizó la audiencia de control de detención. Debido a que el imputado cumplía con los requisitos legales, se acordó una suspensión condicional del procedimiento.

La Fiscalía había solicitado inicialmente que el extranjero pagara un millón de pesos a Bomberos u otra institución de beneficencia, además de fijar un domicilio, abandonar el país en la fecha de su vuelo y no regresar durante un año.

Sin embargo, el tribunal estableció otras condiciones y fijó una donación de 400 euros (cerca de 436 mil pesos chilenos) a Bomberos, junto con la prohibición de ingresar a cualquier parque nacional del país mientras permanezca en territorio nacional.

La abogada del Ministerio Público, Marcela Valdés Parada, explicó que encender y fumar un cigarrillo en estos espacios constituye un delito contemplado en el artículo 22 bis de la Ley de Bosques.

"Es importante que la comunidad sepa y entienda que es una conducta prohibida y que hoy día el legislador además ha sido muy duro al momento de sancionar este delito, toda vez que se entiende la gran repercusión que puede llegar a tener un incendio al interior de un parque nacional,", señaló la abogada, quien también advirtió sobre los daños irreversibles que pueden provocar los incendios forestales.