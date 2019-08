Un vecino de Coyhaique denunció en redes sociales los daños provocados por un vándalo contra su vehículo, que estaba estacionado afuera de su casa. Carlos González contó que el hecho ocurrió alrededor de las 06:30 horas y afectó al menos a otros dos vehículos, ubicados a poco más de una cuadra de su vivienda. El hombre dijo haber visto al sospechoso, un desconocido que pasó caminando por el sector, pero aunque contactó a Carabineros, no interpondrá una denuncia formal: la policía indicó que al no saber la identidad de autor, era poco lo que se podía hacer. "Esto es delincuencia y no se puede hacer absolutamente nada, porque Carabineros me puede acoger la denuncia, pero ¿en contra de quién? ¿Quién responder por esto?", reclamó.

