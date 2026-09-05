Balacera en pleno centro de La Serena dejó un fallecido y un herido

Un hombre murió y otro resulto herido tras ser atacados a disparos la madrugada de este sábado en el centro de La Serena, Región de Coquimbo.

El incidente tuvo lugar cerca de las 03:00 horas en el cruce de avenida Balmaceda con calle Domeyko, en las afueras del recinto nocturno "El Secreto".

De acuerdo con los primeros antecedentes, los disparos -percutados desde un vehículo en movimiento- impactaron a dos personas de nacionalidad venezolana mientras se retiraban del sector comercial, siendo trasladados de urgencia al Hospital de La Serena.

En el recinto asistencial se constató el ingreso sin vida de la víctima fatal de 34 años, mientras que el segundo involucrado, de 32 años, recibió atención por heridas de menor gravedad y posteriormente fue dado de alta.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para esclarecer si el hecho corresponde a un ajuste de cuentas. (FOTO: ATON)

Respecto al detalle del crimen, el fiscal Freddy Salinas sostuvo que "la persona que falleció registra varios impactos balísticos. No podemos indicar en este momento la cantidad, porque eso se va a definir con el respectivo informe de autopsia, pero son varios".

Asimismo, dio cuenta que "las dos personas que resultaron una fallecida y la otra herida se conocían, tenían antecedentes de que pudieran haber andado juntos, pero no podríamos decir si se trata de un ajuste de cuentas o el motivo porque eso es justamente parte de la investigación".

La Brigada de Homicidios de la PDI continúa desarrollando peritajes balísticos y revisión de cámaras de seguridad en la zona para dar con el paradero de los atacantes.