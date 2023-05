Hombre es acusado de quemar viva a expareja

Un hombre fue formalizado este martes por el delito de femicidio íntimo en grado de frustrado, ocurrido el viernes en un domicilio de Avenida Isidro Campaña, en el sector Las Compañías de la comuna de La Serena.

Según la Fiscalía, el hombre, de 27 años, agredió a su conviviente luego que ésta pusiera fin a la relación: la golpeó con una botella, le derramó encima un líquido inflamable, prendió fuego y huyó del lugar.

La fiscal Carolina Caballero solicitó la prisión preventiva del sujeto, de iniciales N.D.U., por considerarlo un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.

"Este tipo de delitos se marca como violencia intrafamiliar y, a su vez, es una manifestación de la violencia de género, donde hay una acción ejecutada de suma gravedad contra la víctima y que, sin socorro oportuno y eficaz, habría generado finalmente la muerte", explicó la persecutora.

Los hechos son investigados por la Brigada de Homicidios de la @PDI_Coquimbo : https://t.co/MvdQBndSuj pic.twitter.com/PYhr8syRZ6 — Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) May 16, 2023

El abogado defensor, Juan Pablo González, argumentó que no existe claridad respecto a cómo ocurrieron los hechos, que dejaron a la víctima con el 48 por ciento del cuerpo quemado.

"A juicio de esta defensa existe una probabilidad de que los hechos hubieran ocurrido tal como señala el imputado. Si existe una relación entre ellos o no, obviamente, no lo vamos a discutir, porque eso incluso lo señaló el imputado, pero obviamente eso no es suficiente para entender que mi representado tiene participación en el delito que se le imputa", indicó González

El magistrado Carlos Jorquera estimó que sí hubo intención del imputado de producir la muerte de la víctima, por lo que estableció la medida cautelar de prisión preventiva y dispuso el ingreso de N.D.U. al complejo penitenciario de Huachalalume.

Al explicar su decisión, el juez destacó "lo señalado por la madre de la víctima, quien al prestar declaración y referirse a la relación de convivencia que tenía su hija con el imputado y las constantes agresiones de las cuales ella era objeto, refiere a haberle escuchado días antes al imputado la amenaza que éste prefirió en contra de su hija, en donde le señalaba que la iba a matar y que la iba a quemar".

El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.