Cientos de personas llegaron hasta la playa El Faro de La Serena durante el fin de semana, luego de que los influencers Tío Patito y Tía Patita anunciaran que habían escondido dinero en dinero bajo la arena.

La actividad fue difundida a través de sus redes sociales, donde mostraron los cofres antes de enterrarlos. "$500.000 pesitos enterramos en la playa El Faro, al lado del faro monumental de La Serena. Los primeros que lo encuentren se lo llevan", agregó Tío Patito, lo que motivó a numerosas personas a recorrer la playa con palas y otros elementos para intentar encontrar los premios.

En total, escondieron cinco cofres: uno con $300.000 y otros cuatro con $50.000 cada uno. La búsqueda generó una gran aglomeración de participantes, entre ellos personas que incluso se acercaron a preguntar de qué se trataba la actividad.

Poco después, los creadores de contenido anunciaron que todos los cofres habían sido encontrados y compartieron imágenes de los ganadores.

Tío Patito es un influencer chileno que ha ganado notoriedad por organizar desafíos y búsquedas de dinero en distintos puntos del país, generalmente con la participación de sus seguidores.

En agosto de 2025 realizó una actividad similar en playas de la Región del Biobío, donde escondió un cofre con $500.000 y otros cuatro con premios de $50.000.

Sin embargo, sus iniciativas no han estado exentas de críticas, principalmente por las aglomeraciones y los posibles daños a las playas producto de las excavaciones.