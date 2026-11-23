La Contraloría General de la República (CGR) detectó falencias por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones en la Región Metropolitana (Seremitt RM) en la gestión de cobro de multas vinculadas a procedimientos sancionatorios por infracciones de tránsito.

La observación se dio a conocer en el Informe Informe Final N°583, que analizó el proceso de revisión que realiza la Seremitt a la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, perteneciente a la Subsecretaría de Transportes.

El ente fiscalizador reportó que del total de 121 casos informados para emprender acciones de cobro en 2025, solo 34 expedientes fueron recuperados. Asimismo, confirmó 16 infracciones, por un total de 31,7 millones de pesos, permanecen pendientes de cobro.

En los otros 71 expedientes no existían datos que acrediten la valorización de los procesos sancionatorios, ni el envío de documentación para comenzar los respectivos procesos de recuperación de los montos.

El organismo informó que los antecedentes de 13 de los 16 registros que se encontraban en proceso de cobro -cuya cifra asciende a más de 30,6 millones- serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de que evalúe el desarrollo de todas las acciones que permitan el reintegro de los recursos adeudados a las arcas fiscales.

Medidas para reforzar los controles

Contraloría también ordenó a la Seremitt RM y a la Subsecretaría de Transportes que adopten medidas que apunten a reforzar los controles y mejorar el seguimiento de las sanciones para comprobar que las multas aplicadas sean efectivamente cobradas e ingresen al Fisco.

El ente fiscalizador hizo hincapié en la debilidad en los sistemas de control y trazabilidad de los expedientes, además de demoras en la tramitación de multas.

Finalmente, la CGR instruyó a la Secretaría de Transportes a iniciar un procedimiento disciplinario para detectar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hechos.