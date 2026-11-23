El diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, emplazó este lunes al secretario de Estado a comparecer personalmente ante la instancia y entregar los decretos que firmó el Gobierno para rebajar condenas.

"Ministro Rabat: dé la cara, lo vamos a estar esperando", dijo Soto antes de la sesión convocada para las 16:00 horas, a la que también fueron invitados el exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

La oposición presentó la acusación por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad.

El abogado del ministro, Juan Ignacio Piña, ya respondió por escrito a los tres capítulos del libelo. En los dos primeros, la defensa sostiene que la controversia radica en la interpretación de las normas que regulan esas rebajas.

Soto, quien ya había solicitado todos los decretos de rebaja de condena, cuestionó que el ministro aún no confirmara si asistiría. "¿A qué le tiene miedo, ministro Rabat? ¿Qué sigue escondiendo? ¿Por qué la poca transparencia? ¿Por qué la opacidad?", preguntó.

La comisión debe emitir un informe en el que recomiende aprobar o rechazar la acusación. La recomendación no es vinculante. Corresponde a la Sala de la Cámara decidir si la acusación sigue su trámite en el Senado.